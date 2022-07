Stade Rennais - Mercato : pas de défenseurs du RC Lens dans les cibles de Genesio

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! : la Lazio passe à l'attaque pour Benjamin Bourigeaud

S'il n'est pas un secret que le Stade Rennais cherche deux défenseurs centraux le plus rapidement possible, la direction bretonne ne fera pas n'importe quoi pour contenter Bruno Genesio. Comme on l'a vu dans le dossier Samuel Umtiti (FC Barcelone), les Rouge et Noir regardent à deux fois le profil de leur recrue.

Ouest-France confirme d'ailleurs les dernières informations selon lesquelles les priorités du moment se nomment Morato (Benfica, 21 ans) et Kim Min-Jae (Fenerbahçe, 25 ans), deux dossiers à 15 M€ que Rennes entend bien mener à terme.

Une liste de plan B existe bel et bien (avec notamment Alexander Djiku du RC Strasbourg!) mais, d'après le quotidien local, aucune piste concrète ne mène à un ancien du RC Lens. Ni à Jonathan Gradit, ni à Steven Fortes, ni à Facundo Medina. Il semblerait qu'à Rennes, le relatif échec de la signature de Loïc Badé a laissé des traces...