Stade Rennais - Mercato : Pierre Ménès craint que Rennes se brûle avec ce dossier chaud

Le Stade Rennais est un sacré client cette saison. Déjà co-leaders de L1 avec 10 points sur 12 pris en quatre matches, les hommes de Julien Stéphan peuvent voir loin dans cet exercice 2020-2021. Le succès au forceps contre l’AS Monaco samedi au Roazhon Park (2-1) a convaincu Pierre Ménès qu’il faudrait bien compter avec le club breton pour les places d’honneur.

« On a assisté à un excellent Rennes-Monaco, que les Bretons ont fini par remporter avec la réussite qui les accompagne en ce moment, explique le consultant de Canal+ sur son blog. Quand l’Espagnol est sorti, l’équipe s’est déréglée et Rennes a su en profiter. D’abord par Nzonzi de la tête, puis sur un but du jeune Truffert, qui, après avoir signé la passe décisive sur le premier but rennais, a inscrit le second d’une frappe du gauche. Sur l’ensemble du match, la victoire des hommes de Stéphan est assez chanceuse. »

« Il faudra voir les conséquences du départ de Mendy »

Si le Stade Rennais semble donc assez solide aux yeux de Ménès, ce dernier émet un doute pour la suite en raison du départ plus que probable d’Edouard Mendy à Chelsea. « Cela prouve que cette équipe est à prendre au sérieux même s’il faudra voir les conséquences du départ de Mendy à Chelsea, a-t-il poursuivi. En tout cas, c’est un formidable début de saison pour le club breton. »