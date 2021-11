Stade Rennais - Mercato : Pierre Ménès désigne déjà la trouvaille de la saison !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Plus rien ne résiste au Stade Rennais. Depuis que les Rouge et Noir ont surclassé le PSG avant la première trêve internationale, ces derniers semblent marcher sur l’eau après leur nette victoire à domicile contre le Montpellier HSC réduit à dix après l’expulsion de Téji Savanier.

« Le Stade Rennais a confirmé son match exceptionnel face à Lyon en fournissant une copie du même niveau contre Montpellier qui, sans Omlin, aurait pris une fessée mémorable, acquiesce Pierre Ménès sur son blog. Très franchement, Rennes est la meilleure équipe de France en ce moment. Une équipe qui tire 30 fois au but, ce n’est pas anodin. C’est surtout l’équipe qui, en Ligue 1, utilise le mieux la verticalité. Le jeu collectif rennais est systématiquement orienté vers l’avant avec, en plus, une super utilisation des côtés. »

Au-delà d’encenser le collectif très bien huilé du SRFC, Ménès salue la trouvaille Lovro Majer (23 ans), recruté cet été et auteur d'un nouveau but contre le MHSC. « Ce Majer est certainement la trouvaille de la saison, chapeau à Flo Maurice d’avoir déniché cette perle, a-t-il ajouté avec béatitude. Comme Génésio me l’a dit lors de notre entretien, il ne le connaissait pas. Je pense que désormais, il le connaît et l’adore. »

"Paris s'en sort, Rennes impressionne"



