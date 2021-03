Stade Rennais - Mercato : Pierre Ménès réclame une tête très lyonnaise avec Genesio

Zapping But! Football Club Stade Rennais : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Bretons

Stéphane Bizeul n’a pas fait de miracle pour ce qui sera sans doute son seul match à la tête du Stade Rennais. Hier, les Rouge et Noir se sont inclinés à Lyon avec l’intérimaire sur leur banc de touche.

« L’OL a ouvert la soirée en battant très péniblement Rennes sur un but d’Aouar à la conclusion d’une action ou Depay s’arrache pour délivrer la passe décisive, a analysé Pierre Ménès sur son blog. La première période des Lyonnais a été catastrophique, la seconde nettement meilleure avec plus d’occasions. On va dire que c’est une victoire globalement méritée mais on est loin du Lyon flamboyant d’il y a quelques semaines. Très loin, même… »

« Il falloir se la poser sur le directeur sportif et le recrutement… »

Pierre Ménès Credit Photo - Icon Sport

Au-delà de l’analyse purement sportive, Ménès a évoqué la situation du Stade Rennais et la possible arrivée de Bruno Genesion pour succéder à Julien Stéphan. Non pas sans quelques idées. « Stéphan est parti mais la formidable attaque à 50 millions d’euros du Stade Rennais est toujours aussi catastrophique et inefficace, a-t-il ironisé. Et après s’être posé la question concernant l’entraîneur, il va maintenant falloir se la poser sur le directeur sportif et le recrutement… »