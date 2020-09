Stade Rennais - Mercato : pourquoi Maurice a subitement refermé le dossier Todibo

Le mercato du Stade Rennais devrait prendre une nouvelle tournure ces prochains jours avec pas moins de trois dossiers sur le bureau de Florian Maurice. Le directeur sportif du club breton est lancé dans une course finale du mercato des plus haletantes et cible désormais un défenseur central un latéral gauche et un milieu offensif dans cet ordre d’importance.

En charnière, Mohamed Simakan (RC Strasbourg) est toujours la piste numéro 1 du Stade Rennais après l’avoir pourtant vu placer ses pions pour Jean-Clair Todibo. Depuis des échanges il y a une dizaine de jours avec ses dirigeants, le défenseur central du FC Barcelone (20 ans) sait que son avenir immédiat se jouera loin de la Catalogne et veut réaliser une saison pleine.

« Le feeling n’est pas passé »

Le SRFC avait échangé avec l'intéressé mais a subitement refermé le dossier. Selon L’Équipe, la piste rennaise s’est même évaporée en début de semaine dernière, le club breton n’ayant pas été pleinement convaincu par le profil et ce, malgré un contact direct entre Florian Maurice et l’intéressé. « Le feeling n’est pas passé », glisse un dirigeant du Stade Rennais en privé. Ça arrive.