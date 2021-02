Stade Rennais – Mercato : Real Madrid, Barça... L'agent de Camavinga sort du silence !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les enjeux de la rencontre face au LOSC

Gérant du Stellar Group, Jonathan Barnett s'est exprimé à Goal.com sur le cas de son nouveau client Eduardo Camavinga (Stade Rennais, 18 ans). Un coup de maître pour l'Anglais qui pense avoir mis la main sur celui qui sera « le meilleur milieu de terrain du monde », seulement à la portée de « quatre ou cinq clubs » quand il se décidera à quitter l'Ille-et-Vilaine.

Barnett n'est pas pressé de transférer Camavinga

« Pour le moment, c'est un joueur rennais. Il aime Rennes et, pour l’instant, nous n’avons pas vraiment été attirés par d’autres clubs. Ce n’est pas notre position. Voyons ce qui se passera plus tard, mais il est bien à Rennes et c’est très bien. Être le meilleur milieu de terrain du monde, c’est comme ça que je vois son avenir, avec beaucoup de médailles et beaucoup de trophées », prophétise Jonathan Barnett.

Persuadé que Camavinga sera transféré pour plus de 50 M€, l'agent de Gareth Bale ne fera pas de préférence vis-à-vis du Real Madrid : « Madrid ? Eduardo aura le choix entre beaucoup de clubs si Rennes décide de le libérer. Ils seront l'un des quatre des cinq clubs au monde où il pourrait aller. Eduardo adorerait jouer pour un club de haut niveau. Madrid est l'un de ces meilleurs clubs au monde, tout comme Barcelone ».