FC Nantes - Mercato : le Stade Rennais active deux autres pistes que Centonze pour remplacer Traoré

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Pour remplacer leur désormais ex-capitaine, Hamari Traoré, parti libre à la Real Sociedad cet été, les dirigeants du Stade Rennais ont coché le nom du latéral droit du FC Nantes, Fabien Centonze.

Rennes ne vise pas que Centonze

Mais face à l'intransigeance des dirigeants nantais pour l'ancien Messin, le club Rouge et Noir, qui a déjà enregistré les arrivées de Ludovic Blas, Gauthier Gallon et Enzo Le Fée lors de ce mercato estival, aurait activé d'autres pistes au poste de latéral droit. Si l'on en croit les indiscrétions de Mohamed Toubache-Ter, le Stade Rennais pisterait également le latéral droit d'Heerenveen, Milan van Ewijk, dont la valeur marchande est estimée à 7 millions d'euros par le site Transfermarkt.

La Dernière Heure explique également que Florian Maurice a assisté au match entre le Standard de Liège et l'AZ Alkmaar et qu'il était notamment très intéressé par les performances de l'américain Marlon Fossey (24 ans) avec qui il a échangé après la rencontre. L'ancien joueur de Fulham et de Bolton est sous contrat en Belgique jusqu'en juin 2027.

⚽️ Stade Rennais - Mercato : c'est confirmé pour Centonze (FC Nantes) mais... #ButFC https://t.co/hG1WOBdKhl — But! Football Club (@club_but) July 12, 2023

Podcast Men's Up Life