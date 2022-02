Stade Rennais - Mercato : Rennes annonce une prolongation (officiel)

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

"Intégré au groupe professionnel depuis un an et demi, Andy Diouf a pris part à 4 matchs pour l’instant. Le milieu de terrain, de la génération 2003, s’est vu proposer une année de contrat supplémentaire venant récompenser son travail et son excellent comportement au quotidien. Il est lié avec le Stade Rennais F.C. jusqu’en juin 2025", peut-on lire sur le communiqué du club rennais.

