Stade Rennais : Rennes ciblait deux cadors de Ligue 1 pour remplacer Maurice

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Le couperet est tombé en milieu de matinée : Florian Maurice reste en poste au Stade Rennais. « Je renouvelle ma totale confiance en Florian, a annoncé Olivier Cloarec dans un communiqué. Son attachement à l’équipe et sa contribution au projet du club sont très forts. Aujourd’hui, l’urgence est de redresser les résultats du club en championnat et d’apporter tout le soutien nécessaire à Julien Stéphan, entraîneur que Florian connaît bien et avec lequel il a déjà collaboré. Je sais pouvoir compter sur les qualités et l’engagement de chacun de nos joueurs et de l’ensemble du staff pour y parvenir. » Retrouvez toute l'actualité du Stade Rennais Lacour et Bodmer ciblés ? Si le Stade Rennais a toujours espéré conserver Maurice au poste de directeur sportif, L’Équipe glisse que deux pistes avaient été suggérées au cas où : Mathieu Lacour à Reims et Mathieu Bodmer au Havre. Encore fallait-il qu'il soit opérationnel pour le prochain mercato hivernal... Un nouveau rival pour le PSG, plaintes au Havre avant Nantes, Maurice resterait à Rennes ! https://t.co/IRvebExTHa — But! Football Club (@club_but) November 23, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Si Olivier Cloarec a finalement conforté Florian Maurice au poste de directeur sportif aux côtés du nouvel entraîneur Julien Stéphan, le président du Stade Rennais avait deux remplaçants en tête bien connus en Ligue 1 auparavant.

Bastien Aubert

Rédacteur