Stade Rennais - Mercato : le prix de Martin Terrier fixé !

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Le moment redouté par les dirigeants et les supporters rennais est arrivé, Martin Terrier pourrait quitter le Stade Rennais cet été. Auteur d'une saison grandiose en rouge et noir, l'ancien Lyonnais boucle un exercice de Ligue 1 à la place de troisième meilleur buteur du championnat derrière Wissam Ben Yedder et l'insatiable Kylian Mbappe. Utilisé comme ailier ou comme numéro 9 son profil suscite logiquement l'intérêt de nombreux clubs, surtout en Angleterre ou le joueur formé à Lille est devenu une priorité pour Leeds ou encore West Ham.

Rennes fixe un prix

Les dirigeants du Stade Rennais se doutaient que ce moment arriverait mais n'ont pas prévu pour autant de laisser filer Terrier. Également convoité par le FC Séville mais aussi par Liverpool en cas de départ de Firmino, les Bretons ont décidé de réclamer 40 Millions d'euros pour libérer leur attaquant. Sous contrat jusqu'en 2025, Rennes ne laissera pas partir Terrier facilement, mais a commencé à ouvrir une brèche alors que le SRFC n'était pas censé transférer son attaquant. Après avoir vendu Nayef Aguerd aux Hammers contre 35 millions d'euros, Terrier pourrait rapporter un autre gros chèque mais il va falloir remplacer les deux joueurs côté rennais...