Stade Rennais - Mercato : Rennes vise une pointure et un ex pour remplacer Theate

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Le Stade Rennais continue d'être actif en cette fin de mercato. Si Jérémy Doku pourrait rejoindre Manchester City, il pourrait ne pas être le seul à s’en aller. Arthur Theate est ciblé par le RB Leipzig, qui cherche toujours à renforcer son secteur défensif. En cas de départ du défenseur belge, le Stade Rennais serait sur un défenseur de Premier League. Lindelöf à Rennes ? Victor Lindelöf serait ciblé par le Stade Rennais, d’après les informations de Fabrice Hawkins. Après Nemanja Matić, les Rennais pourraient signer un nouveau Mancunien. Sous contrat jusqu’en 2024, sa valeur actuelle est estimée à 18 millions par Transfertmarkt. Cependant, le Stade Rennais penserait également à son ancien protégé, Nayef Aguerd. Le défenseur marocain pourrait être poussé vers la sortie, West Ham a commencé étudier la piste Harry Maguire. À noter que les Rennais penserait également à Davinson Sanchez et à Rob Holding. Le Stade Rennais pourrait enregistrer une nouvelle arrivée d’envergure. ❗️ Rennes a sondé le défenseur de Manchester United Victor Lindelöf

🔹Le Suédois est bien placé dans la short-list du Stade Rennais en cas de départ d’Arthur Theate.

➡️Le dossier reste complexe. Lindelöf se plaît à Manchester. pic.twitter.com/pZYIuQ8kAX — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 21, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Victor Lindelöf serait ciblé par le Stade Rennais, d’après les informations de Fabrice Hawkins. Après Nemanja Matić, les Rennais pourraient signer un nouveau Mancunien. Sous contrat jusqu’en 2024, sa valeur actuelle est estimée à 18 millions par Transfertmarkt.

Jean Fabre-Jevanoff

Rédacteur