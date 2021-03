Stade Rennais - Mercato : Rutter ne regrette pas sa Bretagne

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

A 18 ans, Georginio Rutter a quitté le Stade Rennais, son club formateur, pour s’engager avec Hoffenheim. Si le natif de Plescop dans le Morbihan, a inscrit en février son premier but en Bundesliga lors de la victoire 4-0 face au Werder Brême, sa première titularisation se fait encore attendre.

Il s'est bien intégré à Hoffenheim

Pour l'heure, Rutter doit se contenter de quelques entrées en jeu et c'est surtout avec l'équipe réserve qu'il fait ses gammes, avec d'ailleurs 2 buts et 1 passe décisive à la clé. Des premiers pas dont il se satisfait, comme il l'a confié à Kicker. «Après être arrivé à Hoffenheim, je n'ai pas trop attendu de moi, soutient-il. Il était important pour moi de bien m'intégrer dans l'équipe au début, de m'habituer à la façon de jouer et de trouver mes marques en Allemagne. Que mes débuts et mon premier but arrivent si rapidement à la fin était bien sûr surprenant».

