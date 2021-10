Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Compagne médiatique du propriétaire François-Henri Pinault, l'actrice mexicaine Salma Hayek s'est visiblement pris au jeu du Stade Rennais. Non seulement on voit parfois la star hollywoodienne assister à des rencontres au Roazhon Park mais il lui serait même arrivé de s'immiscer dans un dossier du Mercato... pour tenter de convaincre un compatriote de la rejoindre à Rennes.

Dans les colonnes du quotidien néerlandais De Telegraaf, Edson Alvarez (milieu de l'Ajax Amsterdam) a expliqué avoir eu un coup de fil de Salma Hayek l'été dernier : « En tant que compatriote mexicaine bien connue, elle m’a appelé et a essayé de me persuader de venir en France. Cela m’a surpris et flatté, mais mon choix de rester à l’Ajax était certain et je lui ai expliqué. C’est une très grande et célèbre actrice connue dans le monde entier à cause de ses films hollywoodiens, une énorme star​ ».

L'été dernier, le Stade Rennais a bel et bien tenté de s'offrir Alvarez mais l'offre de 18 M€ du club breton n'est pas parvenue à faire mouche auprès de l'Ajax et du joueur. Finalement, ce sont le croate Lovro Majer et le français Baptiste Santamaria qui ont rejoint la Piverdière...