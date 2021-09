Stade Rennais - Mercato : Santamaria n’est pas la seule recrue à rêver des Bleus

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des Rennais les plus utilisés

Laborde rêve aussi Equipe de France. Le nouvel attaquant du Stade Rennais arrivé dans les dernières heures du mercato en provenance de Montpellier fait le bonheur du club breton avec déjà 3 buts à son compteur en 5 match sous le maillot rouge et noir. Son agent, Christophe Hutteau a confié qu’au vue des statistiques de son protégé il pourrait croire à une sélection en Equipe de France.

« Quand on regarde ses statistiques, pourquoi il n’y croirait pas ? Il mérite d’avoir sa chance un jour. Un des objectifs, et je m’englobe dedans, est de le rendre plus médiatique. C’est un garçon discret, respectueux. Il s’appellerait Labordinho avec les mêmes chiffres, on parlerait beaucoup plus de lui» a-laché l’agent de Gaëtan Laborde dans le colonnes de Sud-Ouest. Reste à savoir si Didier Deschamps sera sensible aux prestations de l’ancien bordelais. En tout cas son agent pousse…

A découvrir dans @sudouest l’évolution en chiffres et en analyses de Gaëtan Laborde depuis son départ des @girondins son passage au @MontpellierHSC et son arrivée au @staderennais ! Il est l’un des attaquants de la @Ligue1UberEats le plus efficace ! A quelques jours de la liste… pic.twitter.com/POHD5vfveT — Christophe Hutteau (@C_Hutteau) September 28, 2021