Stade Rennais - Mercato : Soppy attire les plus grands, une offre est arrivée !

Les supporters du Stade Rennais semblent plus pressés de régler le dossier Brandon Soppy que leurs propres dirigeants. En fin de contrat en juin 2021, le jeune latéral droit (18 ans) pourra choisir son futur club dès le mois de janvier prochain mais cela ne semble inquiéter personne à la Piverdière.

Peut-être qu’une première offensive va réveiller tout ce beau petit monde. Manu Lonjon, dans son dernier live sur Twitch, a fait savoir que l’Atalanta Bergame avait récemment fait une offre de 4 millions d’euros pour Soppy !

L'Atalanta met 4 millions d'euros pour Soppy

« Le Stade Rennais a dit non car il a besoin de lui tout de suite en raison de la blessure d’Hamari Traoré et la suspension de Sacha Boey, ajoute le spécialiste des transferts. Il va falloir régler sa situation. De très gros clubs le supervisent et quand je dis de très gros clubs, je pèse mes mots. »