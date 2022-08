Stade Rennais - Mercato : Southampton préfère un Rouge et Noir à Caleta-Car (OM)

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

D'ici demain soir, l'OM va faire tout son possible pour vendre Duje Caleta-Car. La différence avec les autres périodes de transferts, c'est que le Croate est cette fois décidé à partir. Mais la problématique reste la même : ses prestations très moyennes depuis un an et demi n'ont pas attiré les courtisans, loin de là. Southampton était l'un d'eux mais il a jeté son dévolu sur un autre joueur de Ligue 1.

D'après Foot Mercato, les Saints auraient en effet formulé une offre de prêt au Stade Rennais pour Loïc Badé. Le défenseur central de 22 ans a également été suivi par Leicester, Brentford, Bournemouth ou encore l'Eintracht Francfort mais c'est le club du sud de l'Angleterre qui a dégainé le premier. Cependant, cette offre ne satisferait pas les dirigeants rennais. Les négociations se poursuivent et, d'après FM, une issue heureuse devrait être trouvée d'ici jeudi soir. Au grand dam de l'OM et Caleta-Car...