Stade Rennais - Mercato : Stéphan revient à Rennes avec du renfort !

Julien Stéphan vers un retour sur le banc du Stade Rennais, c’est imminent à Mohamed Toubache-Ter confirme l’information d’hier soir de L’Équipe et la complète ce samedi après-midi. Un staff réajusté et complété « Des choses vont se régler ce week-end et se décanter dans la journée de lundi, affirme l’insider sur son compte X. Staff sera réajusté et complété ! » Le journaliste de Goal Benjamin Quarez a ajouté : « Contrat de 8 mois pour Stephan qui va succéder à Genesio. L’actionnaire a lui-même appelé Stephan pour qu’il revienne. Retour des joueurs à l’entraînement lundi. » Petit point: Stade Rennais-Stéphan.



Des choses vont se régler ce week-end & se décanter dans la journée de Lundi.

Staff sera réajusté & complété !! #SRFC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) November 18, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Remplaçant au pied levé de Bruno Genesio, qui ne souhaite pas poursuivre l’aventure au Stade Rennais, Julien Stéphan posera ses valises ce lundi à la Piverdière. L’ancien entraîneur du RC Strasbourg n’arrivera pas tout seul.

Bastien Aubert

Rédacteur