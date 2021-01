En fin de contrat au 30 juin au Stade Rennais, Georginio Rutter (18 ans) a décidé de refuser l'offre de prolongation soumise par Florian Maurice. Désireux de jouer davantage, l'attaquant le plus prometteur des Rouge et Noir va donc plier bagage d'ici à cet été.

« Le dialogue n'est pas rompu »

Lancé en conférence de presse sur ce dossier, Julien Stéphan a livré son avis. Pour lui, le Stade Rennais garde un espoir : « La situation n’est pas simple mais le dialogue n’est pas rompu.On peut croire par moments que l’herbe est plus verte ailleurs mais en réalité ce n’est pas souvent le cas. J’ai pu observer ceux qui sont partis de Rennes ces dernières années, voir leur parcours et il est dur à dire que la majorité a eu plus de temps de jeu », a-t-il ajouté.

Se rangeant derrière ses dirigeants, le coach rennais espère ardemment voir Georginio Rutter changer d'avis et « continuer avec le club ». Pour rappel, le jeune attaquant ne sera pas dans le groupe rennais dimanche à Brest, non pas parce qu'il est sanctionné mais parce que contrôlé positif à la Covid-19 et à l'isolement.