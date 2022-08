Stade Rennais - Mercato : Terrier dans le viseur d'un grand club anglais

Actuellement, quand on évoque la possibilité d'un départ dans le compartiment offensif du Stade Rennais, on pense avant tout à Gaëtan Laborde. L'ancien Bordelais est dans le viseur du LOSC mais aussi de formations anglaises. Cependant, à en croire, les médias anglais, les Rouge et Noir pourraient prochainement recevoir une offre pour Martin Terrier.

Everton s'est en effet mis en quête d'un buteur, lui qui s'est sauvé d'extrême justesse de la relégation l'an dernier et qui n'est pas très bien parti cette saison (2 défaites en 2 matches). La piste prioritaire des Toffees se nomme Ismaïla Sarr, pour lequel Watford réclame 25 M€. Martin Terrier serait une possibilité dans le cas où l'autre club de Liverpool ne parviendrait pas à recruter l'international sénégalais. Mais pas sûr que le Stade Rennais soit vendeur...

