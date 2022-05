Stade Rennais - Mercato : Terrier répond à l'intérêt du Napoli

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Avec 21 buts et 2 passes décisives, Martin Terrier réalise une saison magnifique, lui qui est le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 derrière Kylian Mbappé (24). Ses performances lui ont valu d'être nominé pour le titre de meilleur joueur de la saison mais également de se retrouver dans le viseur du Napoli, en cas de vente de Victor Osimhen cet été. Interrogé par Prime Video sur cet intérêt, l'ancien Lyonnais, sous contrat jusqu'en 2025 avec le SRFC, a répondu :

"On verra comment ça se passe en fin de saison, mais je suis sous contrat jusqu'en 2025. Je suis épanoui ici, je suis content d'être là. Ce qui est sûr, c'est que c'est une saison fantastique sur tous les points de vue car on prend beaucoup de plaisir et on produit un beau football. On bat des records en termes de points, de nombre de buts marqués. Ce sont de bonnes choses et c'est prometteur pour la suite."

