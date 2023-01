Stade Rennais - Mercato : la réponse sèche de Toko-Ekambi aux supporters de l’OL

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! : la Lazio passe à l'attaque pour Benjamin Bourigeaud

Présenté ce midi au Stade Rennais, où il a été prêté par l’OL jusqu’à la fin de la saison, Karl Toko-Ekambi (30 ans) a plutôt épargné les supporters lyonnais pourtant au cœur de son départ du club rhodanien cet hiver.

« Ça arrive souvent, les événements comme ça, a-t-il déclaré en conférence de presse. Dans la vie, il y a des hauts et des bas, il ne faut pas dramatiser, c'était plus une opportunité pour moi et je l'ai saisie car je pense que c'était le bon moment pour moi de vivre autre chose. Je n’ai pas perdu le plaisir de jouer, mais voilà, quand ça siffle un peu, ça ne permet pas à l'équipe de se libérer et ça ne nous aide pas, c'était juste ça. »

Au sujet de son arrivée au Stade Rennais, « KTE » a été clair : « Je suis venu pour le projet sportif, ma proximité avec des joueurs de l'effectif et la direction. Mon coeur a penché pour Rennes, je sais qu'on va faire une belle fin de saison je vais essayer de m'adapter au mieux au système et à ce que veut le coach. Je suis un joueur polyvalent, donc utilisable aux deux postes (côté gauche et dans l'axe), je viens pour aider, donner le meilleur de moi-même. »