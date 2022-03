Stade Rennais – Mercato : trois grands noms visent le nouveau Camavinga

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Pépite du Stade Rennais, Lesley Ugochukwu (18 ans) pourrait ne pas faire de vieux os du côté de la Piverdière. Bien qu'il soit en contrat jusqu'en juin 2024 et qu'il soit perçu en interne comme le remplaçant d'Eduardo Camavinga (Real Madrid), le jeune milieu de terrain ne sera pas retenu en cas de très grosse offre.

Si l'on en croit L'Equipe, celle-ci pourrait bien venir d'Angleterre où deux grands noms, Arsenal et Tottenham, suivent avec attention sa situation. Habitués à valoriser les jeunes talents qu'il recrute avant de les vendre, le Borussia Dortmund est aussi sur les rangs.

Tout juste de retour d'une longue blessure, Lesley Ugochukwu est déjà apparu à 17 reprises cette saison, marquant un but en Ligue 1 sur la pelouse de Saint-Etienne (5-0). Il compte cinq capes en équipe de France U18.

