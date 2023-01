Stade Rennais - Mercato : un troisième club, habitué au panic buy, sur Sulemana

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! les dessous du dossier Martin Terrier

Hier, nous avons relayé sur notre site l'information selon laquelle Southampton et le PSV Eindhoven lorgnaient Kamaldeen Sulemana. L'ailier ghanéen aux jambes de jeu n'est plus que remplaçant au Stade Rennais, où Bruno Genesio semble s'être lassé de ses approximations dans le dernier geste. Un départ cet hiver est dans les tuyaux et il se trouve qu'une destination pourrait arranger tout le monde.

Cette destination, c'est Everton. Selon Ekrem Konur, les Blues sont intéressés par Sulemana. Ils traversent actuellement une grosse tempête, qui a eu raison de Frank Lampard lundi. Le deuxième club de Liverpool demeure un grand nom du football anglais mais il est loin de son standing du milieu des années 80. Marcelo Bielsa pourrait arriver sur son banc et, surtout, des recrues devraient arriver d'ici mardi soir et la clôture du mercato. Du panic buy en bonne et due forme, une vraie spécialité du côté de Goodison. Ce n'est pas le Stade Rennais qui s'en plaindra...