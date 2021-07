Stade Rennais, PSG – Mercato : un ancien de la maison pousse Camavinga au départ

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des Rennais les plus utilisés

Alors que le Stade Rennais négocie avec l'entourage d'Eduardo Camavinga (18 ans) pour une prolongation au delà de juin 2022, l'avenir du jeune milieu international fait toujours débat. En effet, vexé de n'avoir été autorisé à partir aux JO, « Cama » aurait des exigences salariales bien trop importantes pour convenir à Rennes et, selon les dernières informations de Ouest-France, on se dirigerait plutôt vers un départ.

Pour Eric Olhats, découvreur d'Antoine Griezmann et éphémère consultant pour le Stade Rennais il y a quelques mois, un départ de Camavinga ne serait pas forcément mal venu. Il s'est expliqué dans le dernier numéro de Onze Mondial, actuellement en kiosques.

« Paris peut être une solution mais... »

« Rester à Rennes n’est pas la solution. Pour moi, il a fait le tour de la question. Maintenant, il doit se mettre en difficulté dans un club où il ne connaît pas les éducateurs et les entraîneurs. À Rennes, c’est l’enfant du club. Il a besoin de rejoindre une équipe plus costaud, avec des objectifs plus élevés. Il faut qu’il sorte de sa zone de confort. C’est bon, il s’est imposé en L1. Il a 18 ans et déjà deux saisons complètes. Il ne faut pas attendre trop longtemps. Des Mbappé, il n’y en a qu’un », a glissé le scout de l'Atletico Madrid, qui lui suggère un club intermédiaire du type Dortmund ou Arsenal.

« Il faut qu’il se bouscule, qu’il aille loin de ses parents, qu’il casse sa routine (…) Paris, ça peut être une solution, mais le PSG se rapproche du Bayern, du Barça et du Real. Aura-t-il du temps de jeu à Paris ? Ce n’est pas sûr. Alors oui, il resterait en France. Mais moi, ça m’est égal ça, c’est pour les médias et les supporters. Pour son vécu personnel, est-ce bien de rester en France ? Surtout que s’il ne joue pas en France, ça va se gâter pour lui. Je ne suis pas d’accord avec ceux qui disent qu’il prendrait moins de risques en signant au PSG. Même s’il connaît la Ligue 1, le niveau s’élèverait tout de même. Moi, j’opterais pour la solution intermédiaire, notamment par rapport aux affrontements ».

