Stade Rennais - Mercato : un autre cadre que Bourigeaud vers la sortie ?

Benjamin Bourigeaud n’est pas Kylian Mbappé mais son avenir intrigue beaucoup en cette fin de saison. À l’été 2019, le Stade Rennais avait fermé la porte à un départ, quand l’AS Monaco s’était présentée, avant de le prolonger en fin d’année. Aujourd’hui, L’Équipe fait savoir que la tendance est plutôt à un départ. Le milieu de 28 ans serait notamment sur les tablettes de l’AS Rome.

Mais rien n’est tout à fait plié, à l’écouter samedi soir dans ce qui pouvait être son dernier tour de piste au Roazhon Park : « J’ai envie de bien finir et, après, il y aura une réflexion à avoir. Mais, en tout cas, je suis fier, j’ai vécu de bons moments. On verra si l’année prochaine je serai encore là ou ailleurs. Peut-être que l’histoire n’est pas terminée, je prendrai le temps de bien réfléchir, d’en parler aussi avec ma famille, car ma femme et mon fils, c’est important aussi. Je sais qu’ils se sentent bien ici, forcément ça va jouer. »

Au-delà du seul cas Bourigeaud, le quotidien sportif laisse entendre que Bruno Genesio pourrait bien perdre Hamari Traoré au mercato estival ! Le joueur de 30 ans, capitaine du Stade Rennais, intéresserait notamment Brentford (11e de Premier League). Avant de penser à retenir ces deux cadres, il faudrait assurer au minimum la quatrième place de Ligue 1.

