Stade Rennais - Mercato : un autre départ très juteux en vue après Aguerd et Tel ?

Les supporters du Stade Rennais pensaient voir Florian Maurice être actif au rayon des arrivées cet été mais force est de constater que c’est dans celui des départs juteux qu'il fait mouche. Après celui de Nayef Aguerd à West Ham (35 M€), le jeune Mathys Tel devrait ainsi bientôt rallier le Bayern Munich (30 M€).

Après ces deux sorties de taille, un troisième départ juteux pourrait voir le jour très bientôt du côté des Rouge et Noir. Selon le Daily Mail, Newcastle s’intéresse en effet à Kamaldeen Sulemana (20 ans) après avoir un temps songé à Jack Harrison (Leeds, 25 ans).

Les Peacocks demandant environ 40 millions d'euros, les Magpies se sont rabattus sur l’ailier belge du Stade Rennais, auteur d'une saison en demi-teinte avec 26 matchs pour 5 buts et 2 passes décisives. Aujourd'hui, sa valeur tournerait autour de 35 millions d'euros, à en croire le média anglais. De quoi faire encore sauter la banque ?

Newcastle 'enquire about Rennes winger Kamaldeen Sulemana' as transfer alternative to Leeds star Jack Harrison https://t.co/sy28oPHOfp