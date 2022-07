Stade Rennais - Mercato : un chèque de 7,6 M€ arrive en provenance du FC Barcelone

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Ce mardi, la presse espagnole annonce que le FC Barcelone et Leeds United se sont mis d'accord pour le transfert de Raphinha moyennant 58 M€. Après des semaines de négociations, et malgré la prolongation de contrat d'Ousmane Dembélé, les Catalans, qui ont reçu plus de 200 M€ d'un fonds de pension américain moyennant 10% de leurs droits TV sur les 25 prochaines années, ont décidé de mettre la somme réclamée par les Peacocks, qui avaient reçu une offre de Chelsea pour leur Brésilien.

Ce transfert va faire la joie du Stade Rennais. En effet, en 2020, au moment du transfert de Raphinha à Leeds, les Bretons avaient négocié 20% d'une future plus-value. Ils avaient vendu leur ailier pour 20 M€ à l'équipe alors dirigée par Marcelo Bielsa. La plus-value étant 38 M€, ça fera 7,6 M€ dans les caisses rennaises ! Le SRFC s'apprêtait à donner de l'argent aux Blaugrana pour avoir Samuel Umtiti, finalement ce sont ces derniers qui vont lui signer un gros chèque !