Stade Rennais - Mercato : un club anglais débarque pour Min-jae

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Hier soir, le Stade Rennais a disputé son premier match amical de l'intersaison, face à Fribourg, 6e du dernier championnat allemand. Les Bretons se sont inclinés 0-1, sans Steve Mandanda, resté en France pour poursuivre sa préparation, et sans le remplaçant de Nayef Aguerd, transféré à West Ham. L'heureux élu devrait être le Sud-Coréen Kim Min-jae.

Florian Maurice négocie avec son club, Fenerbahçe, mais aussi avec le joueur. Il a eu le bonheur de voir Naples lâcher l'affaire au profit d'autres pistes, dont celle du Parisien Diallo. Mais d'après Loïc Tanzi, un autre club a fait irruption dans le dossier et cela pourrait tout changer. Il s'agit d'une équipe anglaise, dont le nom n'a pas filtré. Qui dit club anglais dit gros moyens financiers et attrait de la Premier League. Ce qui pourrait détourner Min-jae de la Bretagne. La seule certitude, selon Tanzi, c'est que la différence ne se fera pas au niveau de l'indemnité puisque la clause de départ du joueur est de 20 M€ et qu'il est possible de la payer en deux fois.