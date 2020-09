Stade Rennais – Mercato : un coup de bluff de Stéphan dans le dossier Reine-Adélaïde (OL) ?

Interrogé en conférence de presse jeudi sur la piste Jeff Reine-Adélaïde (OL, 25 ans), Julien Stéphan a-t-il bluffé lorsqu'il a déclaré que ce n'était pas une piste prioritaire du Stade Rennais ? « On a besoin d'abord d'un défenseur central et d'un gardien de but et ensuite, s'il y a une opportunité, on regardera les opportunités », avait-il alors glissé.

« JRA » préfère Rennes à Berlin

Depuis, l'ancien Angevin a pris un taquet de son médiatique président dans les colonnes du Progrès et les négociations se sont accélérées. Selon L'Equipe, Rennes a bien transmis mercredi une offre de 25 M€ à Lyon pour récupérer l'international Espoirs, chouchou de Florian Maurice. Une offre qui n'a toujours pas été acceptée par l'OL qui a fixé la barre à 30 M€.

Toujours selon le quotidien sportif, le Hertha Berlin a prévu de s'aligner sur la proposition des Bretons mais Jeff Reine-Adélaïde devrait faire pencher la balance en faveur des Rouge et Noir, le club qu'il a choisi pour tourner sa brève page rhodanienne...