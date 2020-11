Stade Rennais – Mercato : un coup de pouce pousserait Mourinho à s'activer sur Camavinga

Dans les mois qui viennent, il sera difficile d'évoquer le Stade Rennais sans parler de l'avenir d'Eduardo Camavinga. Après avoir pu le retenir l'été dernier, le club breton pourra difficilement résister aux assauts en fin de saison. D'autant plus que les plus grands clubs sont attendus pour passer à l'action.

D'après Football London, un autre club pourrait d'ailleurs s'ajouter à la liste en la personne de Tottenham. José Mourinho aimerait renforcer son milieu de terrain et Eduardo Camavinga aurait évidemment le profil idéal pour renforcer les Spurs. Le Special One serait d'autant plus intéressé qu'un coup de pouce décisif pourrait l'aider.

Si Camavinga choisit Jonathan Barnett...

Selon FootMercato, le père d'Eduardo Camavinga a repris son destin en main après une collaboration avec Moussa Sissoko, ce qui pourrait dessiner un avenir avec un agent de dimension international. Parmi les premiers noms évoqués, celui de Jonathan Barnett.

​Le site anglais TBR y voit donc un signe très positif dans la mesure où Mourinho et Barnett ont un lien étroit depuis que Gareth Bale, joueur phare de l'agent, a quitté le Real Madrid pour Tottenham. Le choix d'agent de Camavinga sera donc scruté de très près par les nombreux acteurs d'un dossier qui n'a pas fini de se réchauffer.