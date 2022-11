Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

L'été dernier, le Bayern Munich a frappé fort en sortant une enveloppe de 28,5 M€ pour arracher la pépite Mathys Tel (17 ans) au Stade Rennais. Depuis, le jaune attaquant a fait ses débuts en Bavière et a même marqué ses premiers buts (3 en Bundesliga et 1 en Pokal), en 12 matchs joués.

« J'ai fait d'énormes progrès »

« Je n'ai vraiment pas à me plaindre. Je suis content de mon temps de jeu jusqu'à présent », a assuré Mathys Tel dans une interview au média allemand Sport1. « Je suis ici avant tout pour apprendre et grandir. J'ai certainement encore beaucoup à apprendre, mais au cours de ces semaines, j'ai fait d'énormes progrès dans les domaines techniques et tactiques et je suis devenu plus mature. Lorsque vous vous entraînez chaque jour avec des joueurs de haut niveau, vous vous développez beaucoup plus rapidement », a continué l'ancien Rennais.