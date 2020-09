Stade Rennais - Mercato : un défenseur sur le départ, Maurice vise un Espoir de Premier League !

«Ma priorité, elle est de pourvoir les postes qu'on a besoin de pourvoir aujourd'hui, à savoir un gardien et un défenseur central. Ensuite, s'il y a une opportunité pour avoir un joueur supplémentaire dans un autre secteur de jeu, on regardera, mais la priorité, ce sont ces deux postes-là». En conférence de presse, Julien Stéphan a été très clair sur les besoins prioritaires du Stade Rennais sur les dix derniers jours du Mercato.

Nyamsi vers Caen, Godfrey pour le remplacer ?

Si la venue d'un défenseur central est aussi urgente aux yeux du coach breton, ce n'est pas parce que l'intéressé n'a pas confiance au tandem Damien Da Silva – Nayef Aguerd mais bien parce qu'il est court en option actuellement malgré la présence de Lilian Brassier en n°3. En effet, comme rapporté par RMC, Gerzino Nyamsi (23 ans) va prochainement quitter l'Ille-et-Vilaine pour un prêt du côté du SM Caen. Egalement courtisé par Ostende et Auxerre, le stoppeur formé à la Piverdière, actuellement blessé, serait plus proche du club normand. Un départ qui sera acté sitôt sa blessure guérie.

Alors que l'attention médiatique se portait sur Jean-Clair Todibo (FC Barcelone), Julien Stéphan a reconnu que les journalistes cherchaient au mauvais endroit. Du côté de Foot Mercato, on avance une autre piste : celle menant à l'international Espoir anglais Ben Godfrey (Norwich, 21 ans). Ce stoppeur serait suivi de longue date par Florian Maurice et ciblé par les plus grands clubs européens. Un coup très cher pour les Rouge et Noir mais à la hauteur des nouvelles ambitions du club...