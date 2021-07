Stade Rennais - Mercato : un départ est imminent, une recrue bonus est en réflexion !

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Le Stade Rennais n’est pas le club le moins actif au mercato estival et il devrait continuer sur cette lancée prochainement. Un départ est en effet imminent ce lundi : Sacha Boey.

« Il a atterri à Istanbul il y a une environ une heure, a fait savoir Nicolo Schira à minuit. Il passera sa visite médicale à Galatasaray dans la journée et signera ensuite si tout va bien un contrat jusqu’en 2025 avec une année en option. Le club turc payera un million d’euros à Rennes. »

Au rayon des arrivées, une réflexion au sein du Stade Rennais serait née depuis le début de la préparation sur le poste de gardien, Alfred Gomis ne montrant pas tous les gages de sécurité attendus.

Au détour d’une question sur Twitter, l’insider Mohamed Toubache-Ter a confirmé l’information : « Pour le moment, le duo Gomis/Salin démarrera la saison mais, oui, certains s’interrogent, c’est vrai. »

Confirmed! Sacha #Boey landed at Istanbul half an hour ago. Today he will have medicals with #Galatasaray as I anticipated Saturday morning. Then he will sign a contract until 2025 with option for another year. Gala pay €1M to #Rennes. No surprise here! #transfers https://t.co/YWTuQ58k17