Stade Rennais - Mercato : un ex buteur du PSG dans les pattes des attaquants cet été ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Florian Maurice s’est déjà remis au travail afin de préparer au mieux le recrutement estival du Stade Rennais. Avec un premier dossier assez surprenant qui voit le jour... en Italie. Selon Juve Dipendenza, le Stade Rennais aurait « bougé » pour recruter un certain Moise Kean au mercato !

Prêté à la Juventus Turin depuis son départ du PSG il y a un an, l’attaquant italien est toujours sous contrat avec Everton. Auteur de 4 buts et une passe décisive en 25 apparitions en championnat, le goleador de 22 ans n’est pas un titulaire indiscutable derrière Alvaro Morata et Dusan Vlahovic.

Incapable de s’offrir un joueur aussi coûteux (environ 40 M€), le même média affirme qu’un échange avec le Guinéen Serhou Guirassy (26 ans) pourrait intéresser le le club italien, en plus d’une somme compensatoire. Crédible ?

Moise Kean | Rennes ‘have moved’ for Everton player – Looks like difficult deal to complete this summer.https://t.co/G2RKhf9DZ5 #efc #coyb — Sport Witness (@Sport_Witness) April 4, 2022

Pour résumer Quelques jours après avoir pris la parole dans les médias, Florian Maurice est retourné dans sa discrétion habituelle pour charbonner en vue du mercato du Stade Rennais. Un premier dossier surprise émerge : Moise Kean (Everton, 22 ans).

Bastien Aubert

Rédacteur