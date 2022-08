Stade Rennais – Mercato : un ex du LOSC visé au milieu, Guirassy et Laborde pourraient partir !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Si l'AS Monaco avait songé à lui avant de finalement recruter Mohamed Camara (RB Salzbourg, 22 ans) ce dimanche, Boubakary Soumaré (Leicester City, 23 ans) a toujours des touches pour revenir en Ligue 1.

En effet, Foot Mercato explique que le Stade Rennais n'est pas insensible au profil de l'ancien joueur du PSG et pourrait lancer une offensive d'ici au 31 août. Recruté au LOSC pour 20 M€ l'été dernier avec un contrat de cinq ans à la clé (2026), Soumaré est susceptible d'être transféré pour un montant similaire.

Kalimuendo pousse deux attaquants au départ !

Par ailleurs, avec l'arrivée d'Arnaud Kalimuendo (PSG), le secteur offensif pourrait être amené à évoluer chez les Rouge et Noir. Interrogé hier à l'issue de Monaco – Rennes (1-1), Bruno Genesio a reconnu que l'absence de Serhou Guirassy (courtisé par Everton) était « un choix », ouvrant en grand la porte d'un départ de l'ancien Amiénois.

Plus surprenant, Gaëtan Laborde, qui était titulaire et a ouvert son compteur but à Monaco, pourrait lui aussi quitter la Bretagne. D'après L'Equipe, l'intéressé se pose des questions sur son statut dans l'effectif et n'est pas fermé à un départ à l'étranger. Newcastle et plusieurs clubs espagnols seraient sur les rangs pour l'ancien Montpelliérain, auteur de 20 buts et 8 passes décisives l'an passé.