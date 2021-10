Stade Rennais - Mercato : un géant anglais prêt à mettre le paquet pour Doku

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Arrivé il y a un an à Rennes, Jérémy Doku continue de progresser sous l'œil attentif des grands clubs européens. L'ailier belge de 19 ans fait des ravages dans son couloir par ses dribbles déroutants. Il doit encore s'améliorer dans le dernier geste, que ce soit au niveau de la passe décisive ou devant les buts adverses. Mais le potentiel est là et c'est tout ce qui compte.

Selon le média belge Voetbal24, Liverpool le suivrait avec attention. A terme, les Reds vont devoir remplacer les éléments de leur trio magique Salah-Firmino-Mané, présents au club depuis de nombreuses années et qui approchent de la trentaine (29 ans pour le Sénégalais et l'Egyptien) ou qui l'ont atteint (le Brésilien). Mais le Stade Rennais aurait déjà fait savoir qu'il ne lâchera pas son joyau pour moins de 45 M€. Les négociations s'annoncent longues…

👀 | Liverpool are at the front of the queue to sign Jeremy Doku.



[@ABraeckman] pic.twitter.com/8634PmeqFh