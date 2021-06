Stade Rennais - Mercato : un géant européen se positionne pour Nzonzi

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

La situation de Steven Nzonzi était des plus claires : sous contrat jusqu'en 2022 avec l'AS Roma, le champion du monde ne voulait pas retourner chez les Giallorossi, qui espéraient le vendre. Tout le monde était d'accord, même le Stade Rennais, où il a été prêté en 2020/21 et où il voulait poursuivre sa carrière. Il n'y avait plus qu'à signer le contrat pour officialiser le transfert.

Seulement, le champion du monde vient de recevoir une offre de nature à le faire réfléchir. Le Benfica Lisbonne songerait à lui pour renforcer son milieu de terrain. Les Aigles, après une saison décevante (3e en Liga, finale de Coupe perdue), sont en pleine reconstruction. A la récupération, ils espèrent vendre l'Allemand Julian Weigl et le remplacer par le Libyen Al Musrati. Mais Braga se montre gourmand pour son joueur et Nzonzi pourrait devenir une priorité. La question étant de savoir s'il sera intéressé par le SLB, sachant que la proximité avec sa région parisienne natale semblait être un élément important dans son choix de s'engager sur la durée avec Rennes…