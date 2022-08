Stade Rennais - Mercato : un gros danger d'Espagne plane sur le groupe de Genesio

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! les dessous du dossier Martin Terrier

L'information est donnée par le quotidien l'Equipe. Et tendrait à prouver que la fin de mercato estival pourrait être agitée au Stade Rennais. Certes, les dirigeants du SRFC ont su conserver Terrier et Bourigeaud. Et recherchent toujours un milieu de terrain supplémentaire.

Problème, un cadre de Bruno Genesio serait en ce moment-même dans le viseur d'un grand d'Espagne. Qui ? Lovro Majer, courtisé par l'Atlético Madrid. Selon des sources espagnoles, reprises par l'Equipe, des discussions auraient même été entamées entre les deux clubs. Pour rappel, le club madrilène disputera la Ligue des Champions cette saison.

A suivre.