Stade Rennais - Mercato : un ou deux renforts pour Genesio en janvier ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

S’il reconnait ne pas « encore avoir parlé » du Mercato avec Florian Maurice (directeur sportif) et son président Olivier Cloarec, Bruno Genesio a déjà « quelques réflexions » sur le Mercato d’hiver du Stade Rennais. S'il est toujours sur le banc des Rouge et Noir, cela va de soi...

Un défenseur d’expérience en priorité ?

Si, d’ordinaire, les Rouge et Noir sont assez calmes sur le mois de janvier, 2024 fera peut-être exception avec les départs à la CAN de Christopher Wooh (Cameroun) et d’Amine Gouiri (Algérie) au moins (Ibrahim Salah peut aussi être appelé avec le Maroc). En conférence de presse, le technicien appuie d’ailleurs pour des recrues d’expérience sans dévoiler le poste :

« Quand on veut jouer le très haut de tableau, je pense qu’on a besoin d’avoir un peu plus de joueurs comme Steve (Mandanda), Nema (Matic), Bourige, pour pouvoir encadrer ces joueurs et les aider à passer ces situations plus difficiles, ou freiner leur enthousiasme quand tout va bien ».

Selon Ouest-France, sa grosse priorité irait au recrutement d’un défenseur central d’expérience au moins. Une réflexion peut également être menée aux avant-postes…

