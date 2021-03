Stade Rennais – Mercato : un prêté met déjà la pression sur Bruno Genesio

Zapping But! Football Club Stade Rennais : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Faute de temps de jeu et barré par la concurrence d'Hamari Traoré, Sacha Boey (20 ans) a quitté le Stade Rennais en prêt l'été dernier. Envoyé pour une saison du côté de Dijon, le latéral droit a atteint son objectif de jouer régulièrement dans l'élite (24 apparitions cette saison).

Si son prêt prendra fin à l'été 2021 avec la relégation probable du DFCO, l'international U20 français a déjà les idées pour la suite de sa carrière. C'est en tout cas ce qu'il a confié à Ouest-France dans un discours très cash.

Sacha Boey ne s'imagine pas rejouer les doublures à Rennes

« Je ne sais pas du tout si le départ de Julien Stéphan a rebattu les cartes, je ne connais pas Bruno Genesio. Ça ne change en tout cas pas ma mentalité, et ma façon de voir les choses. J’arrive sur le terrain et même si le coach a déjà son titulaire, je m’entraîne comme si j’avais une carte à jouer. J’aurai une discussion avec le coach à mon retour et je verrai ce qu’il attend de moi. Après, il me reste un an de contrat comme Brandon (Soppy), donc on verra bien ce qu’il se passe. Mais je n’ai pas fait une saison comme celle-ci pour revivre ensuite une saison en étant doublure, sinon honnêtement, c’est comme si ma saison ne servait à rien. »