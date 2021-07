Stade Rennais - Mercato : un remplaçant potentiel de Camavinga échappe à Maurice

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Après avoir enfin trouvé un successeur à Damien Da Silva en la personne de Loïc Badé, le Stade Rennais entendait désormais renforcer son milieu de terrain. Alors que la menace d’un départ d’Eduardo Camavinga plane sur le club breton, Florian Maurice avait visé la révélation de l’Euro Espoirs, Niklas Dorsch. Ce dernier, formé au Bayern Munich, serait finalement proche de s’engager avec Augsbourg selon les informations du média Bild.

Une offre rennaise pourtant supérieure ?

Le quotidien allemand avance ce mercredi qu’Augsbourg « a remporté la course pour le héros U21, Dorsch ! » pour 7 millions d’euros de frais de transfert, plus un million de bonus. Mais ajoute également que le Stade Rennais, aurait transmis une offre de 10,5 millions d’euros. Le milieu du KAA Gent préfèrerait la Bundesliga à cause de la présence du planificateur de l'équipe Timon Pauls (29 ans) qui connaît l'ancien joueur du FC Bayern depuis son enfance et était en contact permanent avec lui. Le joueur serait tout proche de signer son contrat, seules les dernières formalités doivent être clarifiées entre le club belge et le club allemand.

