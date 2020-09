Stade Rennais - Mercato : une cible prestigieuse crée un engouement sans précédent !

Julien Stéphan n’est pas un entraîneur chevronné mais il sait déjà comment éloigner les questions relatives aux transferts. En conférence de presse, le coach du Stade Rennais a en effet fait savoir qu’il cherchait toujours un défenseur central mais que Jean-Clair Todibo n’était « peut-être pas la bonne piste. » Info ou intox ? Plusieurs médias ont assuré ces derniers jours que le stoppeur du FC Barcelone faisait bien partie de la short-list du Stade Rennais en charnière. Des discussions auraient même éjà été entamées entre les différentes parties pour une arrivée cet été.

Todibo a mis le feu sur Twitter en début de semaine

Le sujet est en tout cas très discuté sur Twitter. En début de semaine, lorsque Todibo a fait part de son envie de quitter le Barça, le quotidien espagnol AS assure que son nom est apparu en Trending Topics, ce qui veut dire qu’il a rejoint les sujets les plus discutés du moment sur le réseau social ! La plupart des commentaires provenaient de Guyane et ont convergé vers une même direction : pourquoi le FC Barcelone miserait-il sur un défenseur central alors qu’il a ce qu’il se fait de plus prometteur sous la main ? « Koeman est une fraude », « Ils sont aveugles avec Todibo ? » ou encore « Pourquoi snobent-ils Todibo, c’est la meilleure de leurs options » sont autant de commentaires qui ont fusé.