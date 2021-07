Stade Rennais - Mercato : une condition fixée à la poursuite du dossier Cajuste 

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Le Stade Rennais va devoir mettre la main à la poche s’il veut enrôler le prometteur milieu de Midtjylland, Jens Cajuste. Pas tout seul sur ce dossier, Brentford mais aussi Newcastle pourrait doubler les rennais dans ce dossier, laisse entendre le journaliste de RMC Sport, Loïc Tanzi, sur son compte Twitter. Et pour cause, les rouges et noirs doivent vendre s’ils veulent augmenter leur offre.

Pour rappel, Midtjylland en espérerait 15 millions d’euros, tandis que le SRFC aurait déjà proposé 10 millions rapportait Ouest France la semaine passée. La priorité reste le recrutement d’un numéro 6, sans aucun doute pour pallier un éventuel départ d’Eduardo Camavinga que ce soit durant cet été ou pour les mercato à venir, lui à qui il ne reste qu’un an de contrat en Bretagne.

Le dossier Jens Cajuste est à l'arrêt pour l'instant avec le Stade Rennais. Le club français, qui a pour priorité le recrutement d'un N.6 actuellement, doit vendre avant de pouvoir augmenter son offre. Pendant ce temps-là, Newcastle et Brentford souhaitent aussi avancer #Mercato — Loïc Tanzi (@Tanziloic) July 19, 2021