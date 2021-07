Stade Rennais - Mercato : une nouvelle piste prestigieuse pour Camavinga

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les meilleures déclarations de l'année 2020

Désormais conseiller technique et de la performance de Chelsea après en avoir été le gardien pendant 11 ans (2004-15), Petr Cech continue de suivre avec intérêt l'actualité du Stade Rennais, où il a joué entre 2002 et 2004. C'est lui, par exemple, qui avait convaincu ses dirigeants de miser sur Eduard Mendy l'été dernier quand ils étaient à la recherche d'un gardien de haut niveau. Ils n'ont pas eu à regretter ce choix.

Cette année, Cech aurait un autre Rennais dans le viseur et ce serait, sans surprise, Eduardo Camavinga. Le milieu de terrain de 18 ans pourrait partir cet été, lui à qui il ne reste qu'une année de contrat chez les Rouge et Noir et qui ne semble pas pressé de prolonger. Manchester United et le Bayern Munich le courtisent depuis longtemps, le PSG également. Mais Chelsea, champion d'Europe en titre et les caisses remplies à ras bord, est bien plus qu'un simple outsider dans ce dossier.

