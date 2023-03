Stade Rennais - Mercato : une pépite a signé jusqu'en 2026

S'il n'a pas encore disputé la moindre minute en professionnel avec l'équipe de Bruno Genesio, Wilson Samaké (attaquant, 18 ans) a paraphé ce vendredi son premier contrat professionnel de trois ans (jusqu'en juin 2026).

Efficace avec l'équipe Gambardella mais également en National 2 cette saison (5 buts), Samaké commençait à attirer l'oeil. Florian Maurice a justifié cette signature rapide :

« Wilson est un attaquant de pointe, de rupture, solide, puissant, capable de prendre les espaces et qui se déplace très bien. Il joue en N2 cette saison de manière constante. Il doit continuer à améliorer ses statistiques. Ils se créent des occasions, c’est le plus important, cependant il doit mettre plus d’agressivité dans son jeu devant le but, mais c’est normal à son âge. C’est un joueur intéressant avec des qualités qu’il va encore améliorer. C’est une suite logique de son apprentissage. C’est un garçon, intelligent, calme, qui s’intègre très bien dans un effectif. Il doit bien finir sa saison en N2 et on verra s’il y a des opportunités qui se présentent pour lui en fin de saison. »