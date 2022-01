Stade Rennais – Mercato : une piste de Florian Maurice va signer au Stade de Reims !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Afin de pallier le départ de Steven Nzonzi, le Stade Rennais avait ciblé l'international suédois Jens Cajuste (22 ans) l'été dernier. Le joueur avait notamment été aperçu à l'Euro. Mais son club danois, le FC Midtjylland, qui demandait plus de 10 M€, avait fermé la porte.

Selon FootMercato, celle-ci va s'ouvrir et Cajuste va débarquer en L1 cet hiver. Mais à Reims, et non à Rennes ! Le joueur serait déjà en Champagne pour signer un contrat de trois ans et demi.

🚨Info : #Reims et #Midtjylland ont trouvé un accord pour le transfert de Jens Cajuste 🇸🇪.



• Le milieu de terrain a signé son contrat avec les rémois. pic.twitter.com/FqFuZO0pnO — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 10, 2022