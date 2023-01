Stade Rennais – Mercato : une piste se referme pour remplacer Sulemana, le LOSC jubile

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Alors que le défenseur anglais de Tottenham Djed Spence, un temps courtisé par l'OL pour remplacer Malo Gusto devrait être prêté aux Rouge et Noir pour faire face à la blessure d'Hamari Traoré, out pour plus d'un mois, le Stade Rennais s'est lancé sur une deuxième quête de dernière minute en parallèle. En effet, la porte étant aujourd'hui ouverte au départ du Ghanéen Kamaldeen Sulemana en Angleterre (Southampton probablement même si Everton tente de voler le deal), Florian Maurice tente de mettre le grappin sur un ailier. D'après Ouest-France, il est peu probable que l'heureux élu soit Maghnes Akliouche (20 ans). L'AS Monaco a en effet fermé la porte à son jeune talent malgré les offres bretonnes. Pour rappel, le LOSC a également un œil sur le natif de Tremblay-en-France mais ne bougera pas sur ce Mercato de janvier...

Rennes n'aura pas Akliouche (Monaco) Si le Stade Rennais souhaitait faire signer Maghnes Akliouche (Monaco) en cas de départ de Kamaldeen Sulemana d'ici à ce soir minuit, ce dossier est refermé. Les Rouge et Noir continuent de chercher un ailier avant la deadline.

Alexandre Corboz

Rédacteur

