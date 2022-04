Stade Rennais - Mercato : une promesse va quitter le club cet été

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Le Stade Rennais réalise une bonne saison en Ligue 1. Sous les ordres de Bruno Génésio, le club breton est en passe de décrocher une qualification en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Alors que la fin de la saison approche, Rennes doit penser à la saison prochaine et à d’éventuels renforts. Avant cela, les Bretons vont perdre un jeune joueur.

Le journaliste Loic Tanzi annonce que Boubacar Diakhaby va quitter le Stade Rennais à l’issue de la saison au terme de son contrat stagiaire. À 19 ans, le jeune milieu de terrain français évoluait avec l’équipe réserve après deux ans de blessures.

Boubacar Diakhaby (2002) quittera Rennes en fin de saison à la fin de son contrat stagiaire. Le joueur revenait bien en réserve après deux ans de blessures #RMCLive — Loïc Tanzi (@Tanziloic) April 27, 2022

Adam Duarte

Rédacteur