Stade Rennais - Mercato : une recrue estampillée ASSE s’éloigne dangereusement

Cedric Hountondji a réalisé une très belle saison 2020/2021 avec le Clermont Foot. Le club a décroché pour la première fois de son histoire une place en Ligue 1. Certains joueurs ont tapé dans l’œil de plusieurs clubs européens. Et c’est le cas pour Cédric Hountondji (28 ans) qui attire les regards depuis quelque temps. D’après Foot Mercato, en Italie, un club de Serie A s’intéresse fortement au défenseur de Clermont. Le club en question aurait approché l’entourage du joueur pour discuter du projet sportif.



Ce dossier va évoluer rapidement dans les prochains jours. En France, l’ASSE, le RC Strasbourg et le Stade Rennais aiment beaucoup le profil du joueur. Mais ce serait le club italien qui est en pôle position pour s’attacher les services de Cédric Hountondji.

🚨Info : Ça s'active autour Cédric Hountondji 🇧🇯. Un club de Serie A a fait du défenseur de Clermont sa priorité. En France, #Rennes a toujours le joueur en haut de sa liste. https://t.co/Lk0xt2vkni pic.twitter.com/daXFT7jmIx — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 27, 2021