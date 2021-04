Stade Rennais - Mercato : une révélation rageante tombe pour Edouard Mendy

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les meilleures déclarations de l'année 2020

Repris par Thomas Tuchel, Chelsea se porte très bien. Lors de la première partie de saison, les Blues avaient été en difficulté mais les performances d'Edouard Mendy avaient maintenu à flot le club londonien. Recruté pour remplacer Kepa Arrizabalaga, contre 24 M€, l'ancien portier du Stade Rennais réalise une première saison en Angleterre de premier plan, multipliant les clean sheets.

Mendy n'était que le plan B derrière Szczesny

Cela n'empêche pourtant pas les médias britanniques - et plus particulièrement The Telegraph - de sortir des dossiers pas forcément plaisants pour Edouard Mendy. On y apprend notamment que le gardien sénégalais n'était qu'un second choix dans l'esprit de Franck Lampard l'été dernier. En effet, l'actuel coach des Blues avait érigé pour priorité absolue le recrutement de Wojciech Szczesny (Juventus, 30 ans)... Et ce n'est que suite au refus de l'ancien portier d'Arsenal (2006-15), peu désireux de revenir à Londres, que Chelsea s'était orienté sur Mendy. Comme quoi...